Жена запретила мужу помогать попавшему в беду коллеге 

На видео попал эпизод, в котором заботливая супруга не пустила мужчину на помощь попавшему в беду водителю. Когда пара в авто оказалась возле переезда, выяснилось, что на путях застрял огромный КамАЗ. Мужчина отметил, что на семафоре горит красный, а значит, уже приближается поезд. Водители соседних машин бросились к КамАзу и начали выталкивать грузовик с путей. Автор ролика тоже хотел принять участие в спасательной операции, но жена не позволила ему это делать.