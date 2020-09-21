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Жена запретила мужу помогать попавшему в беду коллеге 

Елена Красовская 2 часа назад
На видео попал эпизод, в котором заботливая супруга не пустила мужчину на помощь попавшему в беду водителю. Когда пара в авто оказалась возле переезда, выяснилось, что на путях застрял огромный КамАЗ. Мужчина отметил, что на семафоре горит красный, а значит, уже приближается поезд. Водители соседних машин бросились к КамАзу и начали выталкивать грузовик с путей. Автор ролика тоже хотел принять участие в спасательной операции, но жена не позволила ему это делать.
Ранее «Рамблер» напомнил, что Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия.
Люди , Видео , Билл Гейтс
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