Вассерман пожаловался на размер своей пенсии 

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Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал, что недоволен размером своей пенсии. Об этом сообщил «Взгляд».

Вассерман утверждает, что государство выплачивает ему примерно одну двадцать пятую часть от его ежемесячных доходов. Телеведущий рассказал, что базовый уровень его пенсии определился, когда он еще был гражданином Украины. При этом основные взносы пошли уже в пенсионный фонд России

В 2016 году Вассерман получил гражданство российское гражданство, и его пенсию проиндексировали на основе общего уровня инфляции.

Учитывая, что публицист не получает никакие надбавки, он очень опечален происходящим.