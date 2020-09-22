Неопытная автоледи оторвала дверь своего внедорожника 

На видео попала начинающая автомобилистка из Гонконга, которая повредила соседскую машину и лишила двери свою. На кадрах видно, как внедорожник Porsche при выезде с парковочного места задевает стоящую рядом легковушку. Вероятно, автоледи это заметила и расстроилась, а потому решила покинуть авто и не успела закрыть дверь. Однако внедорожник продолжил движение задом и столкнулся со стеной, при этом дверь оторвалась.