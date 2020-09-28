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Как юная простолюдинка стала любимой королевой страны 

Елена Красовская 6 часов назад
Ролик рассказывает об удивительной девушке, которая, несмотря на простое происхождение, смогла стать королевой. Джецун Пема было всего семь лет, когда во время пикника она случайно встретила наследного принца Бутана. Малышка простодушно подошла к молодому человеку и восхитилась им. В ответ мужчина пошутил, что если со временем она не выйдет замуж, а он не женится, то они будут вместе. Спустя годы именно так и произошло. Подробности романтической истории узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» узнал, что россияне рассказали про самые позорные провалы на свадьбах.
Люди , Видео , Истории
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