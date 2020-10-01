Бионические перчатки вернули артиста к музыке 

Ролик рассказывает о бразильском музыканте, который смог вернуться к музыке после 20 лет болезни. Жоау Карлос Мартинс в прошлом веке считался лучшим в мире исполнителем произведений Баха, но вынужден был сделать огромный перерыв из-за болезни рук. Мужчине не помогли даже операции, так что он перешёл в дирижёры. Однако несколько месяцев назад специально для Мартинса учёные разработали бионические перчатки, так что теперь артист может снова заниматься любимым делом.