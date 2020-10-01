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Бионические перчатки вернули артиста к музыке 

Елена Красовская 1 октября 2020
Ролик рассказывает о бразильском музыканте, который смог вернуться к музыке после 20 лет болезни. Жоау Карлос Мартинс в прошлом веке считался лучшим в мире исполнителем произведений Баха, но вынужден был сделать огромный перерыв из-за болезни рук. Мужчине не помогли даже операции, так что он перешёл в дирижёры. Однако несколько месяцев назад специально для Мартинса учёные разработали бионические перчатки, так что теперь артист может снова заниматься любимым делом.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как россиянин съел хлеб за 423 рубля и поделился впечатлениями.
Люди , Видео
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