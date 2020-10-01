О чем молчат переводчики первых лиц мира 

Смотрите видео и узнайте о сложной работе переводчиков, которые находятся рядом с главами государств. Политики часто говорят метафорами и используют идиомы, принятые в собственной стране, так что переводчик должен уметь моментально сориентироваться и подобрать подходящий вариант перевода на другой язык. Кроме того, им нужно держать в памяти сотни подробностей, касающихся высокопоставленных персон, и вовремя ими пользоваться. Какие ещё проблемы возникают у переводчиков, расскажет ролик.