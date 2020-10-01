Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О чем молчат переводчики первых лиц мира 

Елена Красовская 1 октября 2020
Смотрите видео и узнайте о сложной работе переводчиков, которые находятся рядом с главами государств. Политики часто говорят метафорами и используют идиомы, принятые в собственной стране, так что переводчик должен уметь моментально сориентироваться и подобрать подходящий вариант перевода на другой язык. Кроме того, им нужно держать в памяти сотни подробностей, касающихся высокопоставленных персон, и вовремя ими пользоваться. Какие ещё проблемы возникают у переводчиков, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что суровые русские мужчины признались, нуждаются ли в комплиментах.
Люди , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как корейцы выживают в квартирах размером с туалет
Как корейцы выживают в квартирах размером с туалет
Пойманная рыба оказалась больше самого рыболова
Пойманная рыба оказалась больше самого рыболова
Раскрыты планы СССР по использованию Луны
Раскрыты планы СССР по использованию Луны
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Агрессивная белка затравила пса
00:23
Агрессивная белка затравила пса
Безумный мир
Экстремал поджег свой парашют во время полета
03:18
Экстремал поджег свой парашют во время полета
Люди
Бионические перчатки вернули артиста к музыке
00:54
Бионические перчатки вернули артиста к музыке
Люди
О чем молчат переводчики первых лиц мира
04:02
О чем молчат переводчики первых лиц мира
Люди
В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца»
04:47
В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца»
Места
Пропавшую 2 года назад женщину выловили из моря живой
02:41
Пропавшую 2 года назад женщину выловили из моря живой
Люди
Раскрыт простейший способ обмануть алкозамок в авто
00:33
Раскрыт простейший способ обмануть алкозамок в авто
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение