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Инженер показал, как есть, не снимая респиратор 

Елена Красовская 5 октября 2020
На видео попал мужчина, который показал, как можно есть, не снимая защитную маску. Американец Кевин Норткатт решил, что защита от коронавируса не помешает даже во время трапезы, так что придумал маску, оснащённую инфракрасным датчиком. Датчик реагирует на движение в нескольких сантиметрах от лица. Когда обладатель маски подносит еду или напиток к лицу, открывается заслонка, позволяющая отправить еду в рот, не прикасаясь к коже.
Ранее «Рамблер» рассказывал проженщину, чьи танцы запретили в некоторых странах.
Люди , Видео
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