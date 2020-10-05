Инженер показал, как есть, не снимая респиратор 

На видео попал мужчина, который показал, как можно есть, не снимая защитную маску. Американец Кевин Норткатт решил, что защита от коронавируса не помешает даже во время трапезы, так что придумал маску, оснащённую инфракрасным датчиком. Датчик реагирует на движение в нескольких сантиметрах от лица. Когда обладатель маски подносит еду или напиток к лицу, открывается заслонка, позволяющая отправить еду в рот, не прикасаясь к коже.