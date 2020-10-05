Познер предложил поместить часть россиян в вольеры

Телеведущий Владимир Познер высказал своем мнение о людях, которые отрицают существование коронавируса. Его колонка на эту тему опубликована на сайте "Познер Online".

Телеведущий рассказал, что не сомневается в наличии вируса и делает все возможное, чтобы не заболеть. По его мнению, люди, которые отказываются носить маски и перчатки, подвергают угрозе окружающих и должны быть наказаны.

«Если человек хочет рисковать своей жизнью — это его дело, но если он одновременно угрожает моей — это уже не его дело. С моей точки зрения, отказ от ношения маски, перчаток и т.д. — то же самое».

Владимир Познер вспомнил анекдот про африканского фермера, который не верил в существование жирафа: