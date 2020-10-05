Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Познер предложил ковид-диссидентам жить в вольере 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Познер предложил поместить часть россиян в вольеры
Фото: @pozneronline
Телеведущий Владимир Познер высказал своем мнение о людях, которые отрицают существование коронавируса. Его колонка на эту тему опубликована на сайте "Познер Online".
Телеведущий рассказал, что не сомневается в наличии вируса и делает все возможное, чтобы не заболеть. По его мнению, люди, которые отказываются носить маски и перчатки, подвергают угрозе окружающих и должны быть наказаны.

«Если человек хочет рисковать своей жизнью — это его дело, но если он одновременно угрожает моей — это уже не его дело. С моей точки зрения, отказ от ношения маски, перчаток и т.д. — то же самое».

Владимир Познер вспомнил анекдот про африканского фермера, который не верил в существование жирафа:

«Его повезли в зоопарк, подвели к вольеру, в котором паслись несколько жирафов. Он долго рассматривал их и потом сказал: "Такого животного нет". Разница в том, что от отказа признавать существование жирафа никому не холодно и не жарко. А от отказа признавать существование ковида могут пострадать многие. Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Вассерман пожаловался на размер своей пенсии.
Видео дня. Экстремал поджег свой парашют во время полета
Комментарии 38
Люди , Владимир Познер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что о катастрофе на Камчатке говорят местные
Что о катастрофе на Камчатке говорят местные
Безобидные жесты, имеющие двойной смысл
Безобидные жесты, имеющие двойной смысл
Древние монстры, которых не стоит воскрешать
Древние монстры, которых не стоит воскрешать
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
На видео попал свирепый цыпленок, атаковавший мужчину
00:31
На видео попал свирепый цыпленок, атаковавший мужчину
Безумный мир
Цирковой медведь чуть не порвал дрессировщика
00:57
Цирковой медведь чуть не порвал дрессировщика
Безумный мир
Люди, которые делают всё быстрее всех
08:51
Люди, которые делают всё быстрее всех
Люди
Какие секреты скрывает особняк Билла Гейтса
11:11
Какие секреты скрывает особняк Билла Гейтса
Места Люди
Агрессивная белка затравила пса
00:23
Агрессивная белка затравила пса
Безумный мир
Экстремал поджег свой парашют во время полета
03:18
Экстремал поджег свой парашют во время полета
Люди
Бионические перчатки вернули артиста к музыке
00:54
Бионические перчатки вернули артиста к музыке
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение