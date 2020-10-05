Познер предложил поместить часть россиян в вольеры

Телеведущий Владимир Познер высказал своем мнение о людях, которые отрицают существование коронавируса. Его колонка на эту тему опубликована на сайте "Познер Online".
Телеведущий рассказал, что не сомневается в наличии вируса и делает все возможное, чтобы не заболеть. По его мнению, люди, которые отказываются носить маски и перчатки, подвергают угрозе окружающих и должны быть наказаны.
«Если человек хочет рисковать своей жизнью — это его дело, но если он одновременно угрожает моей — это уже не его дело. С моей точки зрения, отказ от ношения маски, перчаток и т.д. — то же самое».
Владимир Познер вспомнил анекдот про африканского фермера, который не верил в существование жирафа:
«Его повезли в зоопарк, подвели к вольеру, в котором паслись несколько жирафов. Он долго рассматривал их и потом сказал: "Такого животного нет". Разница в том, что от отказа признавать существование жирафа никому не холодно и не жарко. А от отказа признавать существование ковида могут пострадать многие. Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя».
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