Почему именитую советскую гимнастку услали за 101 км 

Ролик рассказывает о трагической судьбе Зинаиды Ворониной, советской спортивной гимнастки, ставшей олимпийской чемпионкой в 1968 году. Несмотря на постоянные тренировки, Зинаиды сумела и построить семью. В супруги она, не знавшая отбоя от поклонников, выбрала коллегу, спортивного гимнаста Михаила Воронина. В 1969 году Зинаида родила сына, но бросать спорт она не планировала, так что почти сразу вернулась в зал. Но после в жизни спортсменки начали происходить изменения, которые привели её на дно.
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