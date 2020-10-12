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Горе-беглец застрял в стене СИЗО из-за «пятой точки» 

Елена Красовская 10 часов назад
На видео попала курьёзная попытка побега из следственного изолятора. 18-летний парень оказался в изоляторе бразильского городка за попытку ограбления магазина. Проведя в камере несколько часов, злоумышленник задумал удрать через небольшой проём. Однако не рассчитал габариты и попросту застрял в щели на уровне «пятой точки». Вызволять беглеца прибыли спасатели, им потребовалось около двух часов, чтобы освободить бандита-неудачника.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как мужчина зарабатывает деньги, сидя в музее.
Люди , Видео , ФСИН
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