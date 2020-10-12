Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет, если пациент очнется во время операции 

Елена Красовская 5 часов назад
Ролик рассказывает, что может произойти, если вы внезапно проснётесь во время операции. Как правило, анестезиолог тщательно рассчитывает дозу, чтобы пациент провёл всё время, пока работают врачи, во сне. Но иногда происходят ошибки, и пациент приходит в сознание прямо на операционном столе. Смотрите видео и узнайте, как часто происходят такие случаи, почему анестезия неожиданно заканчивается и что ощущает человек, очнувшийся, когда врачи ещё не завершили манипуляции.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Владимир Познер предложил ковид-диссидентам жить в вольере.
Люди , Видео , Владимир Познер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие вещи было запрещено отбирать у пленных немцев
Какие вещи было запрещено отбирать у пленных немцев
Какие названия немцы давали дивизиям СС
Какие названия немцы давали дивизиям СС
«Смерть бандитам ОУН — УПА!»: как воевали с бандеровцами
«Смерть бандитам ОУН — УПА!»: как воевали с бандеровцами
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Что будет, если пациент очнется во время операции
10:01
Что будет, если пациент очнется во время операции
Люди
Почему именитую советскую гимнастку услали за 101 км
02:56
Почему именитую советскую гимнастку услали за 101 км
Люди Истории
Космонавты заклеят швы на МКС скотчем
00:29
Космонавты заклеят швы на МКС скотчем
Безумный мир
На видео попала разборка мексиканский картелей
00:43
На видео попала разборка мексиканский картелей
Люди
Китаянка отправила корги в полет над Пекином
01:30
Китаянка отправила корги в полет над Пекином
Безумный мир
Служители нацпарка обстреляли макак из рогаток
00:40
Служители нацпарка обстреляли макак из рогаток
Люди
Факты, доказывающие, что древние исполины еще живы
10:07
Факты, доказывающие, что древние исполины еще живы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение