Что будет, если пациент очнется во время операции 

Ролик рассказывает, что может произойти, если вы внезапно проснётесь во время операции. Как правило, анестезиолог тщательно рассчитывает дозу, чтобы пациент провёл всё время, пока работают врачи, во сне. Но иногда происходят ошибки, и пациент приходит в сознание прямо на операционном столе. Смотрите видео и узнайте, как часто происходят такие случаи, почему анестезия неожиданно заканчивается и что ощущает человек, очнувшийся, когда врачи ещё не завершили манипуляции.