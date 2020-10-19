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Познер высказался об опускающемся "железном занавесе" в России

Мира Маркина
6 часов назад
Владимир Познер ответил на вопрос о том, действительно ли в России опускается "железный занавес". Высказывание телеведущего опубликовано на сайте "Познер Online".
Журналист уверен: власти страны не собираются запрещать россиянам свободно передвигаться по миру, как это было до пандемии. По словам Познера, подобные истории всего лишь "страшилки":
"До пандемии россияне могли ездить куда хотят, в зависимости лишь от того, дают ли им визу консульства тех или иных стран или не дают. Российские власти не имели к этому никакого отношения, не они разрешали и не они запрещали".
Телеведущий также отметил, что в период пандемии ситуация изменилась из-за того, что почти все иностранные консульства закрыты и не выдают визы (за исключением Турции). Вдобавок к этому, большинство стран не имеют воздушного авиасообщения с Россией из-за коронавируса, или же требуют от прилетевших россиян соблюдения двухнедельного карантина.
«Словом, никакого "железного занавеса" нет и, в чем я убежден, не предвидится»,
- заключил Познер.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему в СССР рубли назывались длинными.
Люди,Владимир Познер,
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