Журналист уверен: власти страны не собираются запрещать россиянам свободно передвигаться по миру, как это было до пандемии. По словам Познера, подобные истории всего лишь "страшилки":

Телеведущий также отметил, что в период пандемии ситуация изменилась из-за того, что почти все иностранные консульства закрыты и не выдают визы (за исключением Турции). Вдобавок к этому, большинство стран не имеют воздушного авиасообщения с Россией из-за коронавируса, или же требуют от прилетевших россиян соблюдения двухнедельного карантина.