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Принц, 15 лет лежащий в коме, подал признаки жизни 

Елена Красовская 30 минут назад
Смотрите видео и узнайте необычную новость, пришедшую из Саудовской Аравии. В 2005 году наследник саудовского принца Халида бин Талала аль Сауда попал в серьёзное ДТП и впал в кому. Врачи неоднократно предлагали отцу отключить пациента от систем жизнеобеспечения, поскольку считали его безнадёжным. Но на днях сиделка зафиксировала, как у мужчины, который уже 15 лет не подавал признаков жизни, пошевелилась рука. Запись признали подлинной, а отец находящегося в коме принца отметил, что никогда не верил в смерть сына.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как советская модель бросила мировую славу ради любви.
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