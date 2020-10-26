Принц, 15 лет лежащий в коме, подал признаки жизни 

Смотрите видео и узнайте необычную новость, пришедшую из Саудовской Аравии. В 2005 году наследник саудовского принца Халида бин Талала аль Сауда попал в серьёзное ДТП и впал в кому. Врачи неоднократно предлагали отцу отключить пациента от систем жизнеобеспечения, поскольку считали его безнадёжным. Но на днях сиделка зафиксировала, как у мужчины, который уже 15 лет не подавал признаков жизни, пошевелилась рука. Запись признали подлинной, а отец находящегося в коме принца отметил, что никогда не верил в смерть сына.