Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Горе-мать, сбитая авто, выронила кроху на крышу 

Елена Красовская 47 минут назад
На видео попала нерадивая китайская мамаша, невнимательность которой чуть не привела к трагедии. Инцидент зафиксировала камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, как женщина с маленьким ребёнком на руках начинает перебегать дорогу, по которой движется автомобиль. В какой-то момент происходит столкновение. При этом малыш вылетел из рук матери и оказался на крыше машины. К счастью, травм он не получил. Сама же нарушительница ПДД получила синяки и царапины и отправилась в больницу.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как советская модель бросила мировую славу ради любви.
Люди , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Принц, 15 лет лежащий в коме, подал признаки жизни
Принц, 15 лет лежащий в коме, подал признаки жизни
Самое позорное поражение русской армии
Самое позорное поражение русской армии
Почему демонов рисовали с лицами между ног
Почему демонов рисовали с лицами между ног
Видео
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
00:34
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
Безумный мир
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Горе-мать, сбитая авто, выронила кроху на крышу
00:40
Горе-мать, сбитая авто, выронила кроху на крышу
Люди
Как в пятиэтажках появился «хрущёвский холодильник»
02:25
Как в пятиэтажках появился «хрущёвский холодильник»
Вещи Истории
На видео попал парапланерист, налетевший на дерево
00:06
На видео попал парапланерист, налетевший на дерево
Люди
На видео сняли гусей, упившихся до бесчувствия
02:11
На видео сняли гусей, упившихся до бесчувствия
Безумный мир
Бесстыжий примат затискал туристку на фотосессии
00:19
Бесстыжий примат затискал туристку на фотосессии
Безумный мир
В Италии родился зеленый щенок
00:30
В Италии родился зеленый щенок
Безумный мир
Чем хасиды отличаются от остальных евреев
00:40
Чем хасиды отличаются от остальных евреев
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение