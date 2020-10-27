Горе-мать, сбитая авто, выронила кроху на крышу 

На видео попала нерадивая китайская мамаша, невнимательность которой чуть не привела к трагедии. Инцидент зафиксировала камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, как женщина с маленьким ребёнком на руках начинает перебегать дорогу, по которой движется автомобиль. В какой-то момент происходит столкновение. При этом малыш вылетел из рук матери и оказался на крыше машины. К счастью, травм он не получил. Сама же нарушительница ПДД получила синяки и царапины и отправилась в больницу.