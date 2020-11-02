Мошенница проломила потолок и упала на полицейских 

На видео попала клиентка кафе, которая решила сбежать, не расплатившись по счёту, но оказалась в неприятной ситуации. Кадры сделала камера видеонаблюдения, установленная в канадском кафе. Со слов владельцев заведения, дама пообедала, но после захотела сбежать, зашла в туалет и залезла в вентиляционную шпхту, чтобы по ней выбраться наружу. Хозяева кафе вызвали полицейских, чтобы они разыскали клиентку, а та в это время пыталась вылезти из шахты. Увы, конструкции не выдержали веса беглянки: она проломила потолок и свалилась под ноги полицейским.