Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе 

На видео попал филиппинец, который так любит кофе, что даже мощнейший тайфун не помешал привычному утреннему ритуалу. 25-летний Карло Танай, проснувшись ноябрьским утром, обнаружил, что на посёлок обрушился ураганный ветер скоростью до 290 км/ч и проливной дождь. Некоторые вещи Карло оказались выброшенными на улицу. Но молодого человека это не смутило: он спокойно приготовил себе чашку кофе и уселся на диван, чтобы насладится напитком.