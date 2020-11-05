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Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе 

Елена Красовская 37 минут назад
На видео попал филиппинец, который так любит кофе, что даже мощнейший тайфун не помешал привычному утреннему ритуалу. 25-летний Карло Танай, проснувшись ноябрьским утром, обнаружил, что на посёлок обрушился ураганный ветер скоростью до 290 км/ч и проливной дождь. Некоторые вещи Карло оказались выброшенными на улицу. Но молодого человека это не смутило: он спокойно приготовил себе чашку кофе и уселся на диван, чтобы насладится напитком.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что сделала самый молодой лауреат Нобелевской премии мира.
Люди , Видео
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