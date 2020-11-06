Как простой шведский моряк стал королем каннибалов 

Ролик рассказывает удивительную историю шведского моряка, попавшего в лапы жестоких каннибалов, но сумевшего выкарабкаться. Мало того, Карл Эмиль Петерсон сумел стать главой дикого племени! В результате крушения судна моряк оказался на острове Табар, ныне входящем в состав Папуа-Новая Гвинея. Людоеды обнаружили мужчину спящим, но когда он проснулся, каннибалы были изумлены и решили не трогать его. Почему аборигены сохранили Петерсону жизнь и как он умудрился стать королём, узнайте из видео.

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