Ещё
Далее:
Читайте также:
Почему женщины убивают: абсолютный хит
Почему женщины убивают: абсолютный хит Смотреть ⟶

Официантка раскрыла имена самых невоспитанных звезд 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Официантка раскрыла имена самых невоспитанных звезд
Фото: depositphotos.com
Бывшая официантка, Лаура Месробян, сняла серию видео на платформе TikTok, где она рассказала об особенностях поведения голливудских знаменитостей с персоналом заведения.
Среди частых гостей ресторана, где работала девушка, были популярные актеры и музыканты. Лаура наблюдала за звездами и решила составить собственный рейтинг, оценив их по десятибалльной шкале. Она раскрыла имена самых невоспитанных знаменитостей.
Актеру Джейку Джилленхолу девушка поставила семь баллов из десяти, назвав его «чертовски привлекательным». Однако Лаура поделилась, что он ни разу не оплачивал счет, когда приходил в ресторан в компании друзей.
Актрисам Аманде Сефрид и Дакоте Фаннинг Месробян поставила восемь и семь баллов соответственно. По мнению автора, девушки выглядели восхитительно и не грубили персоналу.
А самым невоспитанным клиентом Лаура назвала американского кинорежиссера и сценариста Ноа Баумбаха, поставив ему четыре балла. Мужчина показался ей не очень приятным человеком. А вот жену Баумбаха, актрису Грету Гервиг, официантка оценила на 11 балла из десяти возможных.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Nokia воскресит культовые телефоны.
Видео дня. На видео сняли кита, чуть не проглотившего туристов
Комментарии 2
Люди , Грета Гервиг , Дакота Фаннинг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
00:24
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
Безумный мир
Танец лысого попугая умилил Сеть
00:49
Танец лысого попугая умилил Сеть
Безумный мир
Мужчина показал, что будет, если проглотить пчелу
03:42
Мужчина показал, что будет, если проглотить пчелу
Люди
Как простой шведский моряк стал королем каннибалов
03:22
Как простой шведский моряк стал королем каннибалов
Люди
Пес дерзко отпихнул невесту, чтобы поцеловать жениха
00:30
Пес дерзко отпихнул невесту, чтобы поцеловать жениха
Безумный мир
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
00:48
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
Безумный мир
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
01:04
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение