Официантка раскрыла имена самых невоспитанных звезд 

Бывшая официантка, Лаура Месробян, сняла серию видео на платформе TikTok, где она рассказала об особенностях поведения голливудских знаменитостей с персоналом заведения.

Среди частых гостей ресторана, где работала девушка, были популярные актеры и музыканты. Лаура наблюдала за звездами и решила составить собственный рейтинг, оценив их по десятибалльной шкале. Она раскрыла имена самых невоспитанных знаменитостей.

Актеру Джейку Джилленхолу девушка поставила семь баллов из десяти, назвав его «чертовски привлекательным». Однако Лаура поделилась, что он ни разу не оплачивал счет, когда приходил в ресторан в компании друзей.

Актрисам Аманде Сефрид и Дакоте Фаннинг Месробян поставила восемь и семь баллов соответственно. По мнению автора, девушки выглядели восхитительно и не грубили персоналу.