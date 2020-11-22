Робби Уильямс записал песню про 2020 год 

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Певец Робби Уильямс выпустил сингл "Can't Stop Christmas", посвященный провальному 2020 году. В клипе к песне, опубликованном на YouTube, музыкант перечислил то, что пришлось пережить человечеству.

Как поет Робби Уильямс, из-за карантина все сошли с ума, а происходящее похоже на боевые действия:

"Такое ощущение, что мы на войне".

Многие отметят Новый год по FaceTime и Zoom, а в качестве подарка будут дезинфицирующие средства.

Сингл войдет в новый альбом Робби Уильямса "The Christmas Present".