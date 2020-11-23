Назван лучший музыкальный исполнитель года 

Все новости на карте

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии American Music Awards. Исполнительницей года стала певица Тейлор Свифт. Об этом сообщает CNN.

Артистка стала самой популярной певицей в жанре поп-музыки. Лучшим музыкальным видео стал ее клип на песню Cardigan.

В номинации "Лучшая новая артистка года" победила 25-летняя Doja Cat, а в категории "Лучший поп-коллектив" — группа BTS. Самым популярным поп-певцом стал Джастин Бибер

В 2019 году Тейлор Свифт была признана "Лучшей артисткой десятилетия".