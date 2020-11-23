Назван лучший музыкальный исполнитель года 

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии American Music Awards. Исполнительницей года стала певица Тейлор Свифт. Об этом сообщает CNN.
Артистка стала самой популярной певицей в жанре поп-музыки. Лучшим музыкальным видео стал ее клип на песню Cardigan.
В номинации "Лучшая новая артистка года" победила 25-летняя Doja Cat, а в категории "Лучший поп-коллектив" — группа BTS. Самым популярным поп-певцом стал Джастин Бибер.
В 2019 году Тейлор Свифт была признана "Лучшей артисткой десятилетия".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Робби Уильямс записал песню про 2020 год.