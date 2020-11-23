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Назван лучший музыкальный исполнитель года 

Анна Арсеньева 40 минут назад
Назван лучший музыкальный исполнитель года
Фото: depositphotos.com
В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии American Music Awards. Исполнительницей года стала певица Тейлор Свифт. Об этом сообщает CNN.
Артистка стала самой популярной певицей в жанре поп-музыки. Лучшим музыкальным видео стал ее клип на песню Cardigan.
В номинации "Лучшая новая артистка года" победила 25-летняя Doja Cat, а в категории "Лучший поп-коллектив" — группа BTS. Самым популярным поп-певцом стал Джастин Бибер.
В 2019 году Тейлор Свифт была признана "Лучшей артисткой десятилетия".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Робби Уильямс записал песню про 2020 год.
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