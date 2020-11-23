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Самого высокого подростка в мире нашли в Китае 

Анна Арсеньева 8 часов назад
Самого высокого подростка в мире нашли в Китае
Фото: Guinness World Records
Школьник из Китая стал самым высоким подростком в мире. Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса, рост мальчика — 221 сантиметр.
Юноше по имени Рен Кэю (Ren Keyu) 14 лет. Еще в детском саду его рост был около 150 сантиметров. Родители мальчика не раз водили сына по врачам. Однако, как оказалось, это не вызвано никакими заболеваниями. Сам подросток считает, что дело в генетике. Его родители и бабушки с дедушками выше 180 сантиметров.
Кадр из видео
Мальчик продолжает расти. Из-за этого в школе для него периодически покупают новые стулья и парты. Одежду подростку шьют на заказ. По его словам, иногда рост доставляет неудобства. Например, он часто бьется головой в общественном транспорте.
Подросток не занимается баскетболом из-за плоскостопия и хрящевых опухолей. Мальчик играет в видеоигры и мечтает стать киберспортсменом.
До него самым высоким подростком в мире считался американец Кевин Брэдфорд. В 16 лет его рост составлял 216 сантиметров.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван лучший музыкальный исполнитель года.
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