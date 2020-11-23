Самого высокого подростка в мире нашли в Китае 

Школьник из Китая стал самым высоким подростком в мире. Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса, рост мальчика — 221 сантиметр.

Юноше по имени Рен Кэю (Ren Keyu) 14 лет. Еще в детском саду его рост был около 150 сантиметров. Родители мальчика не раз водили сына по врачам. Однако, как оказалось, это не вызвано никакими заболеваниями. Сам подросток считает, что дело в генетике. Его родители и бабушки с дедушками выше 180 сантиметров.

Кадр из видео

Мальчик продолжает расти. Из-за этого в школе для него периодически покупают новые стулья и парты. Одежду подростку шьют на заказ. По его словам, иногда рост доставляет неудобства. Например, он часто бьется головой в общественном транспорте.

Подросток не занимается баскетболом из-за плоскостопия и хрящевых опухолей. Мальчик играет в видеоигры и мечтает стать киберспортсменом.

До него самым высоким подростком в мире считался американец Кевин Брэдфорд. В 16 лет его рост составлял 216 сантиметров.