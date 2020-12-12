Очевидно. что если у человека есть охрана, значит это совсем не простой человек. Мало кто нанимает телохранителей для забавы. Обычно, таких людей действительно везде сопровождает внимание папарацци, фанатов или недоброжелателей. А значит, с ними всегда может случиться что-то непредвиденное.

Многие бизнесмены, звезды и политики не могут сходить в магазин без охраны. Однако интересно, кого же охраняют самые опытные профессионалы? Смотрите видео, чтобы узнать имена 10 самых охраняемых людей в мире.