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Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев 

Диана Товсепова 5 часов назад
Многие из нас любят кино супергероях и вряд ли подозревают, что нечто подобное может случиться в реальности. Однако, оказалось, в мире случалось несколько историй, когда люди, пережившие несчастные случаи, приобретали странные особенности.
Так, после тяжелых ситуаций в жизни эти люди обнаруживали у себя суперспособности. Конечно, это не было умение перемещаться во времени и пространстве, а нечто более "приземленное". Смотрите видео, чтобы узнать о десяти людях, получивших суперспособности.
Ранее "Рамблер" рассказывал о десяти самых охраняемых людях в мире.
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