Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев 

Многие из нас любят кино супергероях и вряд ли подозревают, что нечто подобное может случиться в реальности. Однако, оказалось, в мире случалось несколько историй, когда люди, пережившие несчастные случаи, приобретали странные особенности.

Так, после тяжелых ситуаций в жизни эти люди обнаруживали у себя суперспособности. Конечно, это не было умение перемещаться во времени и пространстве, а нечто более "приземленное". Смотрите видео, чтобы узнать о десяти людях, получивших суперспособности.