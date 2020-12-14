Познер объяснил свои слова о неполноценности россиян 

"Неграмотность, зависть и комплекс неполноценности являются основными причинами отрицательного отношения многих российских граждан к демократии", — написал ранее на своем сайте телеведущий.

Как заявил Владимир Познер, не стоит ставить себя выше иностранцев и снисходительно относится к своему народу. По его мнению, у россиян "есть ощущение своего величия". При этом некоторые слишком подобострастно относятся к Западу:

"Ведь в других странах — во Франции, в Америке, в Англии — иностранец и иностранец. Здесь же очередь надо уступить иностранцу — товарищи, пропустите — и так далее. А с другой стороны — "да мы же лучшие". И вот это сочетание я и называю "комплексом неполноценности", который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму".

Журналист рассказал, что русские радуются, если на отдыхе нет соотечественников. Это не свойственно для иностранцев: