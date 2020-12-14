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Познер объяснил свои слова о неполноценности россиян 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Познер объяснил свои слова о неполноценности россиян
Фото: @pozneronline
Журналист Владимир Познер объяснил свое высказывание о неполноценности россиян. Об этом сообщает ТАСС.

"Неграмотность, зависть и комплекс неполноценности являются основными причинами отрицательного отношения многих российских граждан к демократии", — написал ранее на своем сайте телеведущий.

Как заявил Владимир Познер, не стоит ставить себя выше иностранцев и снисходительно относится к своему народу. По его мнению, у россиян "есть ощущение своего величия". При этом некоторые слишком подобострастно относятся к Западу:

"Ведь в других странах — во Франции, в Америке, в Англии — иностранец и иностранец. Здесь же очередь надо уступить иностранцу — товарищи, пропустите — и так далее. А с другой стороны — "да мы же лучшие". И вот это сочетание я и называю "комплексом неполноценности", который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму".

Журналист рассказал, что русские радуются, если на отдыхе нет соотечественников. Это не свойственно для иностранцев:

"Представить, чтобы француз сказал так или испанец, невозможно. Почему вы так снисходительно относитесь к своему собственному народу? Я это имею в виду, когда я говорю о "комплексе неполноценности"".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Байден и Харрис стали «людьми года» по версии Time.
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