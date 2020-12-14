Девушка показала свои аномально длинные стопы 

Необычно длинные стопы показала на фото одна из пользовательниц развлекательного портала Reddit. Там она опубликовала пост, который сопроводила фотографией. Снимок она подписала:

"Во мне явно есть что-то от кенгуру: при росте в 5,4 фута у меня 13-й размер ноги. Поиск обуви для меня — это всегда кошмар!".

Девушка не уточнила, какой размерной сетке соответствует ее 13-й размер, но, вероятно, это может 48-й европейский или 49-й английский размер. При этом ее рост составляет 162 сантиметра.

Reddit

Пользовательница отметила, что уже обращалась ко врачу со своими особенностями и рассказала, что кисти ее рук тоже больше обычного. При этом доктор не выявил у нее никаких заболеваний.