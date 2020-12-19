Шестилетняя девочка из России попала в список Forbes 

Блогер из России Анастасия Радзинская названа одним из самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в 2020 году. Об этом сообщает американский Forbes.

Россиянка оказалась на седьмом месте с доходом в $18.5 млн за 2020 год. Ее общее число просмотров на канале составило 39 млрд Совокупное число подписчиков девочки составило 190,6 млн человек.

Девочка второй год подряд попадает в списки самых высокооплачиваемых блогеров по версии Forbes, в 2019 году она заняла третье место.

Радзинская родилась в Краснодаре в 2014 году, а спустя два года у нее появился YouTube-канал. Изначально она показывала распаковки игрушек, а потом родители решили делать обзоры на парки развлечений. В 2018 году Радзинская с родителями переехала в США, где проживает до сих пор.