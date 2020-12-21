Грачевский высказался о смерти Курляндского

Литератор оставил после себя множество книг и мультфильмов, которыми будет восхищаться еще не одно поколение детей.

«Александр Ефимович был удивительный человек. Он внутри был, с одной стороны, абсолютный ребенок, с другой стороны, был замечательный юморист и замечательный юмористический писатель»,

— цитирует Грачевского "Пятый канал".

По словам создателя "Ералаша", смерть Курляндского — это "большое непоправимое горе". Грачевский отметил, что со смертью писателя ушла целая эпоха.