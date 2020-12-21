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«Абсолютный ребенок»: Грачевский высказался о смерти Курляндского 

Мира Маркина 3 часа назад
Грачевский высказался о смерти Курляндского
Фото: globallookpress.com
Борис Грачевский высказался о смерти Александра Курляндского, автора множества ярких историй, в числе которых "Ну, погоди!", "Баба-яга против!" и "Возвращение блудного попугая".
Литератор оставил после себя множество книг и мультфильмов, которыми будет восхищаться еще не одно поколение детей.

«Александр Ефимович был удивительный человек. Он внутри был, с одной стороны, абсолютный ребенок, с другой стороны, был замечательный юморист и замечательный юмористический писатель»,

— цитирует Грачевского "Пятый канал".
По словам создателя "Ералаша", смерть Курляндского — это "большое непоправимое горе". Грачевский отметил, что со смертью писателя ушла целая эпоха.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что умер экс-музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов.
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