Грачевский высказался о смерти Курляндского

Борис Грачевский высказался о смерти Александра Курляндского, автора множества ярких историй, в числе которых "Ну, погоди!", "Баба-яга против!" и "Возвращение блудного попугая".
Литератор оставил после себя множество книг и мультфильмов, которыми будет восхищаться еще не одно поколение детей.
«Александр Ефимович был удивительный человек. Он внутри был, с одной стороны, абсолютный ребенок, с другой стороны, был замечательный юморист и замечательный юмористический писатель»,
— цитирует Грачевского "Пятый канал".
По словам создателя "Ералаша", смерть Курляндского — это "большое непоправимое горе". Грачевский отметил, что со смертью писателя ушла целая эпоха.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что умер экс-музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов.