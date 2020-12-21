Письма принцессы Дианы о разводе продадут за миллионы

Личные письма принцессы Дианы о разводе с принцем Чарльзом продадут на аукционе. Их оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов — около трех миллионов рублей. Об этом пишет Daily Mail.

Письма принцессы Дианы были найдены в тайнике в фермерском доме. Они написаны в период с 1990 по 1997 год и адресованы к близкому другу их семьи лорду Роджеру Брамблу. Они вместе ходили в оперу, театр и устраивали обеды.

В одном из писем принцесса Диана рассказала о "мирских делах, связанных с грядущим разводом" и назвала королеву Великобритании "боссом". В другом она поделилась с Брамблом, как прошла ее "ужасная неделя" после публикации журналистом Эндрю Мортоном подробностей ее попытки самоубийства.