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Письма принцессы Дианы о разводе продадут за миллионы рублей 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Письма принцессы Дианы о разводе продадут за миллионы
Фото: globallookpress.com
Личные письма принцессы Дианы о разводе с принцем Чарльзом продадут на аукционе. Их оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов — около трех миллионов рублей. Об этом пишет Daily Mail.
Письма принцессы Дианы были найдены в тайнике в фермерском доме. Они написаны в период с 1990 по 1997 год и адресованы к близкому другу их семьи лорду Роджеру Брамблу. Они вместе ходили в оперу, театр и устраивали обеды.
В одном из писем принцесса Диана рассказала о "мирских делах, связанных с грядущим разводом" и назвала королеву Великобритании "боссом". В другом она поделилась с Брамблом, как прошла ее "ужасная неделя" после публикации журналистом Эндрю Мортоном подробностей ее попытки самоубийства.
Ранее "Рамблер" сообщал, что французские журналисты внезапно "похоронили" королеву Елизавету II.
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