Россияне назвали свой главный страх в период пандемии 

Из данных подготовленного НИУ ВШЭ социологического опроса «Социальное самочувствие россиян» стало известно, чего больше всего бояться россияне в период пандемии. За время исследования было опрошено шесть тысяч граждан в 173 населенных пункта в 59 субъектах РФ в возрасте от 15 до 72 лет.
Более трети россиян (37%) переживают из-за возможной потери работы, а также из-за приостановления выплат зарплаты и пенсии (21%). Кроме того, россиян перестали пугать инфляция и рост цен на запланированные покупки.
«Многолетние усилия власти по сдерживанию инфляции и оздоровлению финансового сектора дали свои результаты. Россияне перестали опасаться инфляции. Как основной экономический риск "рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги" отметили всего 17%, обесценение денежных сбережений — всего 4%. Население спокойно относится к росту цен на запланированные крупные покупки [наиболее зависимые от курса рубля], в качестве крупного риска это рассматривает всего 2% граждан»,
— отмечается в соцопросе ВШЭ, представленном ТАСС.
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