Россияне назвали свой главный страх в период пандемии 

«Многолетние усилия власти по сдерживанию инфляции и оздоровлению финансового сектора дали свои результаты. Россияне перестали опасаться инфляции. Как основной экономический риск "рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги" отметили всего 17%, обесценение денежных сбережений — всего 4%. Население спокойно относится к росту цен на запланированные крупные покупки [наиболее зависимые от курса рубля], в качестве крупного риска это рассматривает всего 2% граждан»,