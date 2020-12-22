Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет 

Судебная система несовершенна, и всегда есть риск человеческого фактора. Истории известны случаи, когда невиновный человек попадал в тюрьму из-за ошибки следствия или недостаточно хорошего адвоката.

Конечно, после того, как вскрывается вся правда, люди, вышедшие на свободу, получают компенсации от государства. Однако многие из них говорят, что деньги не могут загладить то, что они пережили в тюрьме. Места заключения действительно сильно меняют человека и он возвращается в мир уже другим.