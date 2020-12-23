Королеву красоты выгнали из автобуса 

Модель Елизавету Аниховскую, получившую звание "Мисс Екатеринбург" в 2016 году, выгнали из автобуса. Об этом пишет "Е1.РУ Екатеринбург Онлайн".

Девушка ехала в общественном транспорте из Асбеста в Екатеринбург. Она почувствовала себя плохо и сняла защитную маску. Как рассказала модель, она специально села на заднее сиденье, чтобы ни с кем не контактировать.

Однако в пути автобус остановили для проверки. Сотрудник правоохранительных органов заметил, что Аниховская надевает маску, и заявил, что нужно было сделать это раньше. Бывшую королеву красоты заставили пройти в полицейскую машину, но она отказалась подписывать составленный протокол.

"Процедура была очень затянутая, и все это время автобус меня ждал", — поделилась девушка.

Чтобы не задерживать пассажиров, она забрала свои вещи и вышла. Некоторые в общественном транспорте возмутились тем, что попутчица нарушила закон.