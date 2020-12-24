Как провести успешную презентацию по видеосвязи

Уходящий год оказался непохожим ни на один другой: весь мир узнал, что такое самоизоляция, карантин, удаленная работа, рабочие встречи по видеосвязи — многие процессы переместились из реальной жизни в онлайн. И тот, кто быстро реагирует на любые изменения, сможет выиграть в любой непонятной ситуации. «Рамблер» и Tele2 запускают серию подкастов «Выгодный разговор», в которых известные российские эксперты-радиоведущие делятся своим уникальным личным опытом. Гостем нового выпуска стала Лена Абитаева — звезда вечернего эфира «Европы Плюс» и ведущая передачи «Проверено на себе» на Первом канале, которая рассказала, как подготовиться к встрече по видеосвязи и провести презентацию.

Ковидная действительность нас вдохновляет на подвиги, многие работают на удаленке и выходят на связь с помощью различных программ. Чтобы произвести впечатление на коллег и руководство, Лена Абитаева в первую очередь советует обратить внимание на фон. И Skype, и Zoom позволяют выбрать несколько вариантов фона, и тогда вам не придется тратить время на то, чтобы убрать с видного места в вашей квартире те вещи, которые вам не хотелось бы показывать. Лена Абитаева вспоминает, что когда приходилось вести вещание из дома, она ставила фон, соответствующий теме эфира. Руководители точно обращают на это внимание, поэтому стоит заранее озаботиться тем, какую картинку вы покажете. Также важно не забыть об одежде, хотя бы до пояса вы должны выглядеть опрятно и презентабельно. Следующий важный момент — нужно подумать о том, какова цель вашей видеопрезентации. Как говорят режиссеры, должна быть сверхзадача. Вы должны знать, с чего начнете и чем закончите.

Перед тем как выходить в эфир, будь то видеопрезентация или конференция, желательно размять свой речевой аппарат, а если вы нечасто выступаете публично, без этого никак нельзя.

Подготовьтесь хорошо, чтобы не испытывать лишний раз страхи и сомнения в своих силах. Лена советует ни в коем случае не пить кофе перед выступлением, от этого напитка саднит горло, вы будете немного причмокивать, у вас начнется слюноотделение — это знают все радиоведущие. Также под строгим запретом орехи и семечки. Не жуйте жвачку! При жевании вы делаете однообразные движения челюстью, а потом будете говорить так, как будто что-то жуете, несмотря на то что выплюнули жвачку десять минут назад.

Перед выступлением проговорите несколько скороговорок и сделайте несколько упражнений — ре-ре-ре, ри-ри-ри, ро-ро-ро и так далее. Кстати, можно поприседать. Еще одно упражнение — наклоните голову вниз, резко откиньтесь назад и пропойте какую-нибудь песенку или что-то громко прокричите.

К важному разговору стоит готовиться, не надейтесь на то, что сможете импровизировать. Разговор может уйти в ненужное для вас русло, и вы забудете, о чем хотели сказать. Еще нужно хорошее, позитивное настроение, если вы не любите людей, люди не полюбят и вас. Чтобы настроиться, попробуйте расслабиться и помедитировать. Иногда перед серьезным разговором, стоит немного отвлечься — посмотреть вдохновляющую комедию, почитать книгу или анекдоты. Есть еще одно классное упражнение, которое может пригодиться во время разговора — возьмитесь за столешницу, расположив большие пальцы под ней, и потяните ее на себя, это активизирует мозг.

Слушайте подкаст, работайте над собой и ничего не бойтесь. А не пропадать с радаров поможет Tele2, это удобно и выгодно.

Безлимитные звонки внутри сети, индивидуальные тарифы и другие уникальные возможности — все это доступно для абонентов. Например, платить можно только за то, что вам нужно, а лишние минуты и гигабайты можно продать на маркете или подарить другу. Остатки переносятся на следующий месяц автоматически. Приложения, без которых вы не можете ни жить, ни работать, будут работать даже при нуле на счету.