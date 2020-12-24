Как поставить грамотную речь и говорить уверенно

Уходящий год оказался непростым по всем параметрам, многим пришлось учиться жить, работать и общаться в изменившихся реалиях: удаленка, самоизоляция, домашний офис, онлайн-конференции и разговоры по телефону — все это требует высокой самоорганизации и отлично поставленной речи. «Рамблер» и Tele2 запускают серию подкастов, которые помогут слушателям прокачать искусство говорения, чтобы легко и успешно добиваться своих целей. Гостем этого выпуска стал Антон Веселов — преподаватель ораторского мастерства, ведущий радиостанции Ретро FM, обладатель премии «Радиомания», музыкант, писатель публицист и телеведущий.

Не все могут просто так взять и позвонить родной бабушке, не говоря уже о звонках партнерам и клиентам или, например, таможенному брокеру, когда долгожданная посылка где-то застряла и никак к вам не придет. Иногда приходится затратить немало времени, чтобы просто подготовиться и настроиться на разговор. Но всему можно научиться, в том числе красиво, уверенно и без ошибок говорить по телефону или видеосвязи.

Антон Веселов считает, что красивая речь — это в первую очередь привычка, которую можно развить, главное — уделять этому хотя бы несколько минут в день. Конечно, мало кто сможет похвастаться словарным запасом, как у Пушкина, у которого в активе было до 20 тысяч слов, но и опускаться до уровня Эллочки-людоедки все же не стоит. Проблема, по мнению Антона Веселова, в том, что люди привыкают разговаривать шаблонными фразами, мозг как бы приучает нас использовать меньше слов. Чтобы с этим справиться, нужно развить в себе привычку нетривиального красивого высказывания, причем это может быть и пост в соцсетях, и выступление на конференции.

Делается это просто — достаточно взять любой словарь, выбрать непривычное, но интересное слово и постараться использовать его в речи по максимуму. Это близко японской философии кайдзен, которая предполагает движение к цели небольшими, но настойчивыми шагами, — каждый день понемногу. Даже если тратить на совершенствование ораторского мастерства по 10 минут в день, то через год можно серьезно продвинуться на этом пути. По оценке Антона Веселова, лет за семь вполне реально увеличить свой запас и посоревноваться с Пушкиным.

Другая сложность заключается в том, что нередко во время разговора мы отвлекаемся, перескакиваем с одной темы на другую, теряем нить и вообще забываем, что хотели сказать. Чтобы этого не случилось Антон Веселов предлагает заранее сформулировать, прежде всего для самого себя, главный тезис и обязательно его произнести в первой части разговора или выступления.

Телефонные переговоры отличаются тем, что у человека из инструментов общения только голос, а задача любого оратора — влюбить в себя публику — усложняется, но от этого не становится невыполнимой.

Важно дать собеседнику почувствовать, что мы максимально у нему открыты. Будет ошибкой думать, что если вас не видно, то при разговоре можно не улыбаться и не жестикулировать. На самом деле это важно, интонация меняется, и человек на том конце провода воспринимает вас совершенно по-другому. Жесты можно слышать, утверждает Антон Веселов и показывает это на примере. Чтобы расположить к себе собеседника нужно улыбаться в трубку и мысленно желать ему добра.

Удивительно, но уверенность в голосе зависит от того, насколько правильно человек дышит. Антон Веселов предлагает простой эксперимент — сделайте вдох и посмотрите, что произошло, если при этом поднимаются плечи, значит дыхание неправильное, диафрагма зажата, об уверенности остается только мечтать. Дышать нужно глубоко и ровно, когда диафрагма работает правильно, то во время дыхания двигается живот — как у младенцев. Развить этот навык можно, выполняя такое упражнение: делаем вдох «в живот», а на выдохе начинаем считать, запоминаем цифру, на которой остановились, и в следующий раз пробуем удлинить выдох еще на одну-две цифры.

Если чувствуете, что начинаете волноваться во время разговора, возьмите паузу, чтобы сделать вдох и спокойный выдох, а затем продолжайте, снизив темп. Речь станет более плавной и менее сбивчивой. Вы должны быть максимально уверены в себе, кстати, один из факторов — внешний вид. Дырявый носок или помятая футболка влияют на способность производить впечатление, даже если этого никто не видит.

К важному разговору также стоит подготовить сам голос. Главное упражнение в технике речи — мычание, оно «пробивает» и верхние, и нижние резонаторы и настраивает голос. Попробуйте помычать с разными интонациями.

Слушайте подкаст, выполняйте упражнения, достигайте поставленных целей и получайте удовольствие от общения. А если вы абонент Tele2, то общение может стать выгодным — все абоненты Tele2 имеют безлимитные звонки внутри сети и не только.

Минуты и гигабайты можно дарить друзьям, продавать на маркете Tele2, неиспользованные остатки не сгорают, а переносятся на следующий месяц автоматически. Tele2 дает возможность собрать свой персональный тариф только из тех опций, которые нужны именно вам на «удаленке».