Как живет самый богатый правитель в мире 

Маха Вачиралонгкорн занимает пост короля Таиланда с 2016 года. Его состояние оценивается в 43 миллиарда долларов, что делает его самым богатым правителем в мире.

Вся королевская семья считалась одной из самых богатых в мире до 2018 года, пока в стране не отменили закон, разделявший состояние короля на разные активы. С того момента он стал единственным владельцем своих средств, что сделало его самым богатым правителем в мире.

Смотрите видео и узнайте, как живет король Тайланда с баснословным состоянием.