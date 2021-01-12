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Как живет самый богатый правитель в мире 

Елизавета Назарова 1 час назад
Маха Вачиралонгкорн занимает пост короля Таиланда с 2016 года. Его состояние оценивается в 43 миллиарда долларов, что делает его самым богатым правителем в мире.
Вся королевская семья считалась одной из самых богатых в мире до 2018 года, пока в стране не отменили закон, разделявший состояние короля на разные активы. С того момента он стал единственным владельцем своих средств, что сделало его самым богатым правителем в мире.
Смотрите видео и узнайте, как живет король Тайланда с баснословным состоянием.
Ранее "Рамблер" сообщал, что испанка решила, что в стране выпал искусственный снег.
Люди , Видео , Маха Вачиралонгкорн
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