Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Павла Дурова назвали вторым богатейшим человеком России 

Даня Виттиг 10 часов назад
Павла Дурова назвали вторым богатейшим человеком России
Фото: @durov
Инвесторы оценили предложение консорциума западных фондов о покупке 5-10 процентов Telegram. По мнению экспертов, сотрудничество сделает Павла Дурова вторым богатейшим человеком России. Об этом сообщает The Bell.
Из суммы, названной источниками, следует, что весь Telegram по состоянию на начало 2020 года стоит 30 миллиардов долларов. Однако Дуров отказался продавать долю.
Это первая оценка сервиса за последние годы. Сам Дуров в 2017 году рассказывал, что ему предлагали уступить контроль над Telegram за 3-5 миллиардов, но после этого стоимость сервиса оставалась загадкой.
С активами на 30 миллиардов долларов владельца Telergam опережает только глава «Норникеля» и холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет 32,3 миллиарда долларов. У идущего третьим главы «Новатэка» Леонида Михельсона 27,4 миллиарда.
Аудитория Telegram в начале года превысила 500 миллионов активных пользователей. Резкий рост числа пользователей эксперты связано с необходимостью других месседжеров делиться данными с Facebook, а также блокировка президента США Дональда Трампа и его сторонников.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Илон Маск стал богатейшим человеком мира.
Видео дня. Реальные города-призраки со всего мира
Комментарии 10
Люди , Леонид Михельсон , Владимир Потанин , Павел Дуров , Илон Маск , Дональд Трамп , Новатэк , Норникель
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Снос зданий, который пошел не по плану
08:33
Снос зданий, который пошел не по плану
Истории
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
05:49
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
Истории
Зачем раньше захватывали замки
06:22
Зачем раньше захватывали замки
Истории
Президенты, опозорившиеся на глазах миллионов
10:15
Президенты, опозорившиеся на глазах миллионов
Люди
Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев
07:26
Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение