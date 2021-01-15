Павла Дурова назвали вторым богатейшим человеком России 

Инвесторы оценили предложение консорциума западных фондов о покупке 5-10 процентов Telegram. По мнению экспертов, сотрудничество сделает Павла Дурова вторым богатейшим человеком России. Об этом сообщает The Bell.

Из суммы, названной источниками, следует, что весь Telegram по состоянию на начало 2020 года стоит 30 миллиардов долларов. Однако Дуров отказался продавать долю.

Это первая оценка сервиса за последние годы. Сам Дуров в 2017 году рассказывал, что ему предлагали уступить контроль над Telegram за 3-5 миллиардов, но после этого стоимость сервиса оставалась загадкой.