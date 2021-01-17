Американский журналист объяснил, в чем сила русских 

Приехавший в Россию американский драматург и журналист Тувия Тененбом наблюдал за поведением наших граждан, после чего объяснил, в чем же их сила. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор признался, что влюбился в Россию и ее людей, отметив, что русские очень бесстрашные. Он был удивлен, что в Москве открыты рестораны, кафе и торговые центры, а на улицах полно людей. Хотя на Западе сейчас многие боятся выйти из дома, чтобы не заболеть коронавирусом.

Тененбома впечатлили слова одного из петербуржцев: «Наши предки пережили блокаду, а мы переживем любую чуму». Журналист подчеркнул, что жители северной столицы до сих пор помнят и чтут блокаду Ленинграда.

«Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила»,

— объяснил Тененбом, отметив, что быть русским — означает жить надеждами и чувствами, а не логикой и холодными фактами.