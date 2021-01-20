Составлен рейтинг самых щедрых людей мира 

Журнал Forbes составил рейтинг самых щедрых благотворителей мира. Первое место занял миллиардер из США Уоррен Баффет

Предприниматель направил на благотворительность 42,8 миллиарда долларов. В основном, Баффет жертвует на борьбу с бедностью и развитие здравоохранения. В 2010 году он объявил о передаче своего состояния благотворительным фондам.

Второе место в рейтинге самых щедрых людей досталось Биллу Гейтсу . Вместе с женой Мелиндой они пожертвовали 29,8 миллиарда долларов.