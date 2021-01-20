Составлен рейтинг самых щедрых людей мира 

Журнал Forbes составил рейтинг самых щедрых благотворителей мира. Первое место занял миллиардер из США Уоррен Баффет.
Предприниматель направил на благотворительность 42,8 миллиарда долларов. В основном, Баффет жертвует на борьбу с бедностью и развитие здравоохранения. В 2010 году он объявил о передаче своего состояния благотворительным фондам.
Второе место в рейтинге самых щедрых людей досталось Биллу Гейтсу. Вместе с женой Мелиндой они пожертвовали 29,8 миллиарда долларов.
Третью строчку занял финансист Джордж Сорос. Он пожертвовал за всю жизнь 16,8 миллиарда. Сорос перечисляет средства на образование, здравоохранение и борьбу с дискриминацией.
Кроме того, в список попали бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, бывшая супруга Джеффа Безоса Маккензи Скотт, а также Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан.
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