Что известно о жене основателя Facebook Марка Цукерберга 

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг — один из богатейших людей в США. Его состояние составляет около 100 миллиардов долларов. При этом программист ведет довольно скромный образ жизни, уделяя большое количество времени любимой супруге Присцилле Чан и детям. Семейство держится вдали от журналистов, трепетно оберегая свою личную жизнь.

О Присцилле известно не так уж много. Тем не менее можно смело сказать, что возлюбленная Цукерберга совсем не похожа на типичных жен миллиардеров, которые с удовольствие тратят все деньги на себя, купаясь в роскоши. У многих это вызывает уважение и восхищение.

Чтобы узнать о том, как складывалась жизнь Чан, где она познакомилась с будущим супругом и чем занимается сейчас, смотрите видео.