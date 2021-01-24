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Что известно о жене основателя Facebook Марка Цукерберга 

Катерина Саломе 2 часа назад
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг — один из богатейших людей в США. Его состояние составляет около 100 миллиардов долларов. При этом программист ведет довольно скромный образ жизни, уделяя большое количество времени любимой супруге Присцилле Чан и детям. Семейство держится вдали от журналистов, трепетно оберегая свою личную жизнь.
О Присцилле известно не так уж много. Тем не менее можно смело сказать, что возлюбленная Цукерберга совсем не похожа на типичных жен миллиардеров, которые с удовольствие тратят все деньги на себя, купаясь в роскоши. У многих это вызывает уважение и восхищение.
Чтобы узнать о том, как складывалась жизнь Чан, где она познакомилась с будущим супругом и чем занимается сейчас, смотрите видео.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему Кристофер Робин ненавидел «Винни-Пуха».
Люди , Видео , Марк Цукерберг , Кристофер Робин
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