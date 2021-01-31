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Что стало с убийцами царской семьи 

Катерина Саломе 4 часа назад
Царскую семью расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге. Всего были убиты 11 человек: сам император Николай II, его жена Александра Федоровна, четыре дочери — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын — цесаревич Алексей, их камердинер Алоизий Трупп, горничная Анна Демидова, а также семейный врач Романовых Евгений Боткин и повар Иван Харитонов.
Командовать расстрелом членов семьи бывшего императора было поручено коменданту Дома особого назначения Якову Юровскому. Помимо него известно еще о четырех участниках преступления. Смотрите видео и узнаете, что стало с убийцами царской семьи.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, почему всеобщее равенство в СССР — это миф.
Люди , Видео , Иван Харитонов , Анна Демидова , Евгений Боткин , Николай II , Яков Юровский
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