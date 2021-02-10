Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов 

Два уроженца Нью-Гэмпшира братья Мак и Дик Макдоньд были накрепко привязаны друг к другу. Все в жизни они делали вместе — куда один, туда и другой, как нитка за иголкой. В 1930 году вместе подались в Голливуд, хотели стать режиссерами-постановщиками, но вместе этого таскали декорации. Затем попробовали открыть кинотеатр, но и это сделать им не удалось. В результате в 1937 году открыли в Сан-Бернардино ресторан для автолюбителей. Именно он стал первым в истории McDonald’s. Вскоре судьба свела их с Рэймондом Кроком.

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