Томский дворник порассуждал о любви на трех языках 

Томский дворник удивил россиян своими рассуждениями о любви на трех языках. Корреспондент ТВ2 остановила мужчину по имени Виталий на улице и спросила, верит ли он в любовь. Мужчина ответил утвердительно и добавил:

"Can't buy me love, no/ Everybody tells me so ("Не купишь ты любовь/ Все так мне говорят" перевод с англ. — прим. ред.)",

— сказал дворник, добавив, что это строчка из песни группы The Beatles.

Виталий также сказал, что несмотря на то, что ему уже 70 лет, он все равно отмечает День влюбленных.