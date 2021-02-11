Томский дворник порассуждал о любви на трех языках 

Томский дворник удивил россиян своими рассуждениями о любви на трех языках. Корреспондент ТВ2 остановила мужчину по имени Виталий на улице и спросила, верит ли он в любовь. Мужчина ответил утвердительно и добавил:
"Can't buy me love, no/ Everybody tells me so ("Не купишь ты любовь/ Все так мне говорят" перевод с англ. — прим. ред.)",
— сказал дворник, добавив, что это строчка из песни группы The Beatles.
Виталий также сказал, что несмотря на то, что ему уже 70 лет, он все равно отмечает День влюбленных.
"Permettez-moi de présenter. Je m'appelle Vitaliy ("Позвольте представиться, меня зовут Виталий", перевод с франц. — прим. ред.).
Ранее "Рамблер" писал, что мужчина нашел в саду ведро с бронзовой головой за полмиллиона рублей.