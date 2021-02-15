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Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке 

Катерина Саломе 5 часов назад
Человечество любит состязания. Для этого существует несметное количество Олимпиад, фестивалей, турниров и конкурсов. Достижения фиксируются в "Книге рекордов", а награды, в том числе и денежные, обогащают рекордсменов.
Но далеко не всегда рекорды радуют победителей. И даже крупные денежные вознаграждения не компенсируют урон от весьма сомнительных побед. Смотрите видео, чтобы узнать об одном из таких случаев — о человеке, который по ошибке провел в тюрьме 39 лет.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как кормят в тюрьмах разных стран.
Люди , Видео
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