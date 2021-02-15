Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке 

Человечество любит состязания. Для этого существует несметное количество Олимпиад, фестивалей, турниров и конкурсов. Достижения фиксируются в "Книге рекордов", а награды, в том числе и денежные, обогащают рекордсменов.

Но далеко не всегда рекорды радуют победителей. И даже крупные денежные вознаграждения не компенсируют урон от весьма сомнительных побед. Смотрите видео, чтобы узнать об одном из таких случаев — о человеке, который по ошибке провел в тюрьме 39 лет.