Как кормят в тюрьмах разных стран 

Когда-то давно преступников заключали в холодные сырые камеры, где из удобств было только сено, на котором обычно спали. Их кормили отходами или не давали еды вообще.

Сейчас в более цивилизованном мире люди следят даже за теми, кто совершил ужасные преступления. У заключенных есть свой рацион, включающий необходимые питательные вещества. Помимо всего прочего, они занимаются спортом, чтобы поддерживать физическую форму.

В некоторых странах тюрьмы похожи на отели среднего класса, но есть еще места, где к заключенным по-прежнему относятся, как к мусору.