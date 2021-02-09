Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Как кормят в тюрьмах разных стран 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Когда-то давно преступников заключали в холодные сырые камеры, где из удобств было только сено, на котором обычно спали. Их кормили отходами или не давали еды вообще.
Сейчас в более цивилизованном мире люди следят даже за теми, кто совершил ужасные преступления. У заключенных есть свой рацион, включающий необходимые питательные вещества. Помимо всего прочего, они занимаются спортом, чтобы поддерживать физическую форму.
В некоторых странах тюрьмы похожи на отели среднего класса, но есть еще места, где к заключенным по-прежнему относятся, как к мусору.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что было в секретной тюрьме, которой управлял Берия.
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как кормят в тюрьмах разных стран
10:28
Как кормят в тюрьмах разных стран
Истории
10 самых опасных растений в мире
08:27
10 самых опасных растений в мире
Истории
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
04:10
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
Истории
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
02:49
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
Люди
Самые опасные насекомые в мире
10:28
Самые опасные насекомые в мире
Истории
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
04:20
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
Люди
Современные монеты, которые стоят целое состояние
03:08
Современные монеты, которые стоят целое состояние
Вещи
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
05:02
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
Истории
Что стало с убийцами царской семьи
06:54
Что стало с убийцами царской семьи
Люди
Самые опасные преступники России
11:07
Самые опасные преступники России
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение