Бывший бомж открыл бизнес и стал миллионером 

Американец Бранден Конди (Branden Condy) из штата Вирджиния был бездомным, а потом запустил собственный бизнес в социальных сетях и стал миллионером. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас Конди 25 лет. В детстве его семья жила в нищете. Однажды его мать уволили с работы, и им дали 12 часов, чтобы выехать из жилья. Мальчику на протяжении нескольких лет пришлось жить либо у друзей, либо на улице.

«Нам приходилось мыться в общественных туалетах и жить в чужих домах», — рассказал американец.

Чтобы выбраться из нищеты, он начал читать книги о предпринимательстве и подписался на бизнесменов социальных сетях:

«Так я познакомился со своими нынешними партнерами: просто начал общаться с ребятами из Аризоны, которые открыли успешную маркетинговую фирму».

Молодой человек бросил низкооплачиваемую работу и уехал в другой штат, чтобы вместе с новыми знакомыми развивать компанию. За два года Конди основал маркетинговое агентство в Instagram. Оно приносит ему 25 тысяч долларов (примерно два миллиона рублей) в месяц.