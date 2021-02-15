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Бывший бомж открыл бизнес и стал миллионером 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Бывший бомж открыл бизнес и стал миллионером
Фото: @brandencondy
Американец Бранден Конди (Branden Condy) из штата Вирджиния был бездомным, а потом запустил собственный бизнес в социальных сетях и стал миллионером. Об этом пишет Daily Mail.
Сейчас Конди 25 лет. В детстве его семья жила в нищете. Однажды его мать уволили с работы, и им дали 12 часов, чтобы выехать из жилья. Мальчику на протяжении нескольких лет пришлось жить либо у друзей, либо на улице.

«Нам приходилось мыться в общественных туалетах и жить в чужих домах», — рассказал американец.

Чтобы выбраться из нищеты, он начал читать книги о предпринимательстве и подписался на бизнесменов социальных сетях:

«Так я познакомился со своими нынешними партнерами: просто начал общаться с ребятами из Аризоны, которые открыли успешную маркетинговую фирму».

Молодой человек бросил низкооплачиваемую работу и уехал в другой штат, чтобы вместе с новыми знакомыми развивать компанию. За два года Конди основал маркетинговое агентство в Instagram. Оно приносит ему 25 тысяч долларов (примерно два миллиона рублей) в месяц.
Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшие одноклассники оказались разлученными двойняшками.
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