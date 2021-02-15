Бывшие одноклассники оказались разлученными двойняшками 

Жители американского штата Индиана Майк Джекмен и Карен Уорнер, будучи одноклассниками, через много лет узнали, что они — разлученные в детстве двойняшки. Об этом пишет UPI.

Несколько лет назад, после того, как руководство штата открыло данные об усыновлениях, 51-летняя американка узнала, кем была ее биологическая мать, и обнаружила, что у нее есть родной брат.

«Поскольку у меня не было ни имени, ни какой-либо другой информации, все мои усилия не давали результата», — рассказала Карен Уорнер.

Позднее она нашла данные о трех мужчинах, с которыми у нее совпадает дата рождения. Одним из них оказался ее одноклассник Майк Джекмен. Женщина написала ему на Facebook, что они могут быть близнецами. Их родственную связь подтвердил тест ДНК:

«Это заполнило пустоту в моей жизни, о которой я даже не знал», — прокомментировал американец.

Теперь двойняшки видятся по несколько раз в неделю и разговаривают каждый день по телефону.