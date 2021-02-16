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Одежда и пластика: иностранцы рассказали, как узнают русских 

Мария Грибова 35 минут назад
Одежда и пластика: иностранцы рассказали, как узнают русских
Фото: РИА Новости
Блогер рассказал, что переехал в США больше двух лет назад, однако он так и остался «русским эмигрантом, любителем водки и хакером в некоторых американских глазах». В свою очередь у своих друзей-иностранцев он поинтересовался, по каким признакам они вычислили его русское происхождение. Этим он поделился на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь блогер обладает характерной славянской внешностью — светлая кожа и волосы, голубые глаза, курносый нос и небольшой подбородок. Также, по мнению, иностранцев, русские уделяют много времени внешнему виду. Например, американцы не переживают из-за внешнего вида и могут ходить в помятой одежде неделями. А русские привыкли гладить рубашки и футболки.
Также русских выдают пластические операции. Так, по мнению друзей блогера, девушки в 18 лет бегут «колоть ботокс, накачивать губы и подтягивать щеки». А американки, в свою очередь, предпочитают естественность.
Еще к пунктам, по которым вычисляют русских, относят «русский» акцент и пищевые предпочтениям. Что касается второго пункта, американцы не едят на завтрак никаких каш, заменяя это дело хлопьями с молоком. Также у них отсутствуют какие-либо супы, по типу борща или куриного бульона.
Ранее «Рамблер» писал о том, что парень "похоронил" девушку ради измены.
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