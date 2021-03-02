Горбачев установил рекорд продолжительности жизни среди лидеров СССР 

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Михаил Горбачев , возглавлявший СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м, установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. На это обратили внимание в Сети.

Так, 2 марта Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет.

Напомним, Владимир Ленин, председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР и СССР прожил 53 года, а советский вождь Иосиф Сталин дожил до 74 лет.