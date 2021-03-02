Горбачев установил рекорд продолжительности жизни среди лидеров СССР 

Михаил Горбачев, возглавлявший СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м, установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. На это обратили внимание в Сети.
Так, 2 марта Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет.
Напомним, Владимир Ленин, председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР и СССР прожил 53 года, а советский вождь Иосиф Сталин дожил до 74 лет.
Георгий Маленков умер на 87-м году жизни, а Никита Хрущев — на 77-м. Леонид Брежнев дожил до 76 лет, Юрий Андропов — до 69 лет, а Константин Черненко прожил 73 года.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, кто был первым миллионером в СССР.