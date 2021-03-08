Бывшая жена богатейшего в мире человека вышла за учителя

Бывшая супруга самого богатого человека в мире, главы компании Amazon, Джеффа Безоса снова вышла замуж. Так, избранником Маккензи Скотт стал Дэнн Джжуэтт, преподаватель естественных наук в частой школе города Сиэтл в США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Благотворительная компания Giving Pledge опубликовала письмо Дэна Джуэтта.
"Я был учителем большую часть своей жизни… Теперь, по счастливой случайности, я женат на одном из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в готовности передать колоссальный финансовый капитал на помощь другим", — говорится в письме.
Так, новый супруг Маккензи Скотт присоединился к ее благотворительной деятельности. Ранее, сообщалось, что женщина
пожертвовала более 1,7 миллиарда долларов на благотворительность. Деньги были направлены организациям, борющимся за гендерное равноправие, сохранение демократии, права ЛГБТ и предотвращение климатических изменений. Более 586 миллионов долларов США получили организации, выступающие за расовое равенство.
Свои поздравления выразил и экс-супруг Маккензи, Джефф Безос:
"Дэн такой замечательный парень, и я счастлив и рад за них обоих", — передал представитель Amazon слова главы компании Джеффа Безоса.
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