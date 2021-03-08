Ещё
Далее:
Читайте также:

Экс-супруга богатейшего в мире человека вышла замуж за школьного учителя 

Диана Товсепова 26 минут назад
Бывшая жена богатейшего в мире человека вышла за учителя
Фото: globallookpress.com
Бывшая супруга самого богатого человека в мире, главы компании Amazon, Джеффа Безоса снова вышла замуж. Так, избранником Маккензи Скотт стал Дэнн Джжуэтт, преподаватель естественных наук в частой школе города Сиэтл в США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Благотворительная компания Giving Pledge опубликовала письмо Дэна Джуэтта.

"Я был учителем большую часть своей жизни… Теперь, по счастливой случайности, я женат на одном из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в готовности передать колоссальный финансовый капитал на помощь другим", — говорится в письме.

Так, новый супруг Маккензи Скотт присоединился к ее благотворительной деятельности. Ранее, сообщалось, что женщина
пожертвовала более 1,7 миллиарда долларов на благотворительность. Деньги были направлены организациям, борющимся за гендерное равноправие, сохранение демократии, права ЛГБТ и предотвращение климатических изменений. Более 586 миллионов долларов США получили организации, выступающие за расовое равенство.
Свои поздравления выразил и экс-супруг Маккензи, Джефф Безос:

"Дэн такой замечательный парень, и я счастлив и рад за них обоих", — передал представитель Amazon слова главы компании Джеффа Безоса.

Ранее "Рамблер" сообщал, кого назвали вторым богатейшим человеком России.
Видео дня. Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Комментарии 17
Люди , Джефф Безос , Amazon
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кладбище мотоциклов и миллионы в стене: самые неожиданные находки
08:32
Кладбище мотоциклов и миллионы в стене: самые неожиданные находки
Вещи
10 самых мощных прорывов воды
11:39
10 самых мощных прорывов воды
Истории
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок
Безумный мир
Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам
00:27
Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам
Безумный мир
Невероятные случаи выживания в джунглях
14:07
Невероятные случаи выживания в джунглях
Истории
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
11:12
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Места
Как не стать жертвой телефонных аферистов
03:09
Как не стать жертвой телефонных аферистов
Истории
Самые страшные оползни, снятые на камеру
07:46
Самые страшные оползни, снятые на камеру
Безумный мир
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
10:45
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
Места
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
06:59
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение