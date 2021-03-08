Бывшая жена богатейшего в мире человека вышла за учителя

"Я был учителем большую часть своей жизни… Теперь, по счастливой случайности, я женат на одном из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в готовности передать колоссальный финансовый капитал на помощь другим", — говорится в письме.