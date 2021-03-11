Дочь миллионеров раскрыла траты на развлечения и роскошь

Дочь британских миллионеров раскрыла суммы своих трат на роскошную жизнь. Об этом сообщает The Sun.

Барри Дрюитт и Тони Бэрлоу известны как первая в Великобритании гей-пара, которой удалось получить официальный статус отцов. Ежемесячно они выдают своей 21-летней дочери Сафрон Дрюитт-Бэрлоу карманные деньги в размере пяти тысяч долларов (367 тысяч рублей). Также ей предоставили безлимитную кредитную карту для любых нужд.

У девушки собственная линия косметики, которая тоже приносит ей доход. По словам Сафрон, один из отцов перечислил ей 15 миллионов долларов в знак поощрения за то, что дочь занялась бизнесом.

«Мне неудобно говорить, сколько у меня денег в банке, но их правда много. Когда у меня меньше миллиона долларов на карте, это вызывает реакцию: "О, черт возьми". Я не могу допустить, чтобы денег было так мало», — призналась героиня.

Большая часть денег уходит на VIP-столы в клубах, дорогой алкоголь и вечеринки. Чаще всего Дрюитт-Бэрлоу проводит время в семейном особняке, а когда ей хочется развлечься, улетает в Лас-Вегас или Лос-Анджелес первым классом. За одну вечеринку у бассейна с диджеями в компании пяти-восьми человек она тратит около 50 тысяч долларов (почти 3,7 миллиона рублей).

Девушка живет только в люксовых номерах и всегда оставляет щедрые чаевые.

«Мне всегда говорили, что самый богатый человек за столом берет оплату счета на себя. Я ходила в одну из лучшую школу в стране и была одной из самых обеспеченных. Люди в моем кругу ездили в Дубай или Австралию на каникулы, у некоторых был дом на Барбадосе, и мы летали туда на несколько недель», — поделилась она.

Героиня водит Mercedes стоимостью 90 тысяч долларов (6,6 миллиона рублей). А ее главным вложением стал дом в Англии. На его строительство девушка потратила почти два миллиона долларов (примерно 143 миллиона рублей).