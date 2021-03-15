«Обычный пастух»: как жил экс-президент Ирана 

В сводках ежедневных новостей мы можем видеть президентов в дорогих и красивых костюмах, стоимость которых превышает зарплату рядового жителя страны в несколько раз. Передвигаются они исключительно на самых новых и люксовых автомобилях, а досуг свой проводят на престижных курортах. Конечно, речь идет о чиновниках. Но есть пример, доказывающий, что все может быть совсем по-другому, — Махмуд Ахмадинежад, занимающий почетный пост шестого президента Ирана с 3 августа 2005 по 3 августа 2013 года.
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